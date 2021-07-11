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Suriyeliler, bayram öncesi ülkelerine gidiyor
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.
- AA
- 11.07.2021 - 16:41
Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri devam ediyor.
Bayramı ülkelerinde geçirmek üzere başvuruda bulunan Suriyeliler, sabahtan itibaren sınır kapısı önüne gelerek işlemlerini yaptırıyor.
18 TEMMUZ'DA SONA ERECEK
Gümrük girişindeki jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, ilk kabul sırasında Suriyelilerin kimlik ve bavul kontrollerini gerçekleştiriyor. Kontrollerin ardından Suriyeliler ülkelerine geçiyor.
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişler 18 Temmuz'da tamamlanacak. Türkiye'ye dönüşler ise 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.