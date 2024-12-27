İHA

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Esad rejiminin ardından üçüncü cuma namazını kılmak üzere tarihi Emevi Camii'ne akın etti.

Yüzlerce kişi avluda ve içeride saf tutarak cuma namazını kıldı.

Suriyeliler, namazın ardından tekbir getirerek ülkenin Esad esaretinden kurtuluşunu kutladı.

Türkiye'den gelen vatandaşlar da cuma namazında Suriyelilerle birlikte saf tutup dua etti.

"BÜTÜN TÜRK HALKINI BURAYA DAVET EDİYORUZ"

İstanbul'dan gelen Yusuf Hakan Er namaz öncesi yaptığı açıklamada, "İstanbul’dan geliyoruz ekip olarak. Uzun zamandır Emevi Camii’nde namaz kılmayı bekliyorduk, şükürler olsun Allah nasip etti. Bugün de geldik, namazımızı idrak edeceğiz. Allah kimsenin özgürlüğünü elinden almasın. Buradaki halkın sevinci bizim sevincimiz. İki gündür buradayız. Nasip olursa bu gün döneceğiz. Bütün Türk halkını da buraya davet ediyoruz. Gelip evveliyatımızın nasıl olduğunu görsünler" dedi.

"TÜRK VATANDAŞLARI OLARAK SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Ordu'dan Şam'a gelerek cuma namazı kılan Mahmut Yıldırım, "Uzun zamandır bizim de beklediğimiz gibi bugün Emevi Camii’nde cuma namazı kılmak nasip oldu. Biz Türk vatandaşları olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Her zaman da yanlarında olacağız. Türkiye'deki tüm Müslüman kardeşlerimizi buraya davet ediyoruz. Buradaki Suriyeli kardeşlerimizin sevinçlerine ortak olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Namazın ardından cami avlusunda toplanan cemaat, slogan atarak kutlama yaptı.