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İHA

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönmeye devam ediyor.

Bir yandan Suriyeliler ülkelerine dönerken diğer yandan da virane olmuş topraklar eski günlerine döndürülmeye çalışılıyor.

'CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN SURİYE'YE GEL'

Son olarak başkent Şam'ın kalbi Emevi Meydanı'nda Türkiye ve Suriye bayrakları taşıyan bir grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'ye gelmesi için çağrıda bulundu.

'EMEVİ CAMİİ'NDE SİZİNLE NAMAZ KILMAK İSTİYORUZ'

Suriyeliler, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ayasofya'da namaz kıldığımız gibi Emevi Camii'nde de sizinle namaz kılmak istiyoruz” yazılı pankart açtı.