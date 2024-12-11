Suriyelilerin dönüş süreci konut ve araç fiyatlarını düşürmeye başladı

Haber Merkezi

Yıllarca iç karışıklığın hüküm sürdüğü Suriye'de yeni bir dönem başladı.

61 yıllık Baas rejimi, muhalif güçlerin geçtiğimiz hafta sonu başkent Şam'a girmesiyle son bulmuş oldu.

Hal böyle olunca Türkiye'de yaşayan Suriyeliler de dönüş heyecanı yaşamaya başladı.

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ BAŞLADI: İLAN SİTELERİ HAREKETLENDİ

Baas rejiminin çökmesiyle Suriyelilerin ülkelerine dönüşün başlaması ise Türkiye’deki otomobil, konut ve iş yeri piyasalarını hareketlendirdi.

İlan siteleri peş peşe acil konut, iş yeri ve araç satışı ilanlarıyla dolmaya başladı.

'ÜLKEME DÖNÜYORUM ACİL SATILIK'

İlan sitelerinde dikkat çeken 'Ülkeme dönüyorum, acil satılık', 'Suriyeliden satılık' ve 'Acil kelepir, uygun fiyat' gibi ifadeler, Suriyeli göçmenlerin mülklerini elden çıkarmaya çalıştığını gösterdi.

Başta otomobil ve iş yeri olmak üzere satışlar birbirini takip ederken buna konutlar da eklendi.

SATIŞLAR FİYATLARI DÜŞÜRMEYE BAŞLADI

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, özellikle Suriyelilerden gelen satış taleplerinin arttığı ve fiyatların düşmeye başladığı belirtiliyor.

Normalde 3 milyon TL civarında olan bir evin, acil satış sebebiyle 2 milyon TL’ye kadar indiği ifade ediliyor.

Bu durum alıcılar için cazip fırsatlar sunarken, devren satılık iş yerleri ve restoranlarda da benzer hareketlilik gözleniyor.

KİRALIK EVLERDE 'SURİYELİYE UYGUN' İBARELERİ

Satılık konut ve otomobil fiyatlarının yanı sıra kiralık ev ilanlarında da değişimler yaşanıyor.

Daha önce evlerini Suriyelilere kiralamak istemeyen veya bu durumu düşünmeyen ev sahipleri fikir değiştirmeye başladı.

Kiralamak için pazarlanan evlerin bir kısmında 'Suriyeliye uygun' ibareleri yer aldı.

DOLANDIRICILIK YAPANLAR DA VAR

Öte yandan ilan sitelerindeki hareketlilik yaşanması bazı fırsatçıları da ortaya çıkardı.

Bazı şahıslar sahte ilanlar açarak dolandırıcılık yapmaya çalışıyor.

Uzmanlar, bu ilanlara karşı dikkat edilmesi uyarısında bulunurken satıcıdan emin olunması yönünde tavsiyelerde bulundu.