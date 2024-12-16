Suriyeliler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

AA

Türkiye'de bulunan ve Suriye'de rejimin devrilmesinden sonra geri dönmek isteyen Suriyeliler, hazırlıklarını tamamladı.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

3 SINIR KAPISI KULLANILIYOR

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor.

Suriyeliler, sınır kapısındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçiş yapıyor.

5 GÜNDE 7 BİN KİŞİ GİTTİ

Resmi rakamlara göre son 5 günde 7 bin 871 Suriyeli göçmen Türkiye'den ayrıldı.

Sınır kapılarında dönüş hareketliliğinin yanısıra TIR trafiğinde de artış var.

Çimento ve mermer gibi inşaat malzemelerinin yanısıra, ikinci el otomobil taşıyan çok sayıda tır da Cilvegözü sınır kapısını kullanarak Suriye'ye geçti.