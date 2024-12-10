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İHA

Suriye'deki tarihi otorite değişiminin yansımaları devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı.

Suriye’de çıkan iç savaş sebebiyle Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan Yayladağı Gümrük Kapısı, 13 yıl önce kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün tekrardan Yayladığı Gümrük Kapısı’nın açılacağını duyurdu.

Sabah saatlerinde Suriyeli birçok vatandaş Yayladağı Gümrük Kapısı’na gelerek ülkelerine dönmeye başladı. Buradaki gümrük kapısına da İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ‘Mobil Hizmet Birimi’ tırı kurularak geçişleri en hızlı şekilde yapılmasına destek veriyor.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HALKIMIZI EZDİRMEDİ”

Yayladağı Gümrük Kapısı’ndan ülkesine dönen Adem Bal, “Mutluyuz, dönüyoruz inşallah. Kimliğimi verip dönüyorum. Hayırlı olsun halkımıza, her emeği geçene teşekkür ediyorum. Türkiye’ye de teşekkür ediyorum, bizleri sığındırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz bizi ağırladığı için halkımızı ezdirmedi, sağ olsun.” sözlerine yer verdi.