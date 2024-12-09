Suriyeliler Türkiye'den araçlarıyla ayrılıyor

Haber Merkezi

Suriye'de 13 yıldır süren iç savaş krizinde sona gelindi...

Rejim karşıtı muhalif güçler geçtiğimiz gün Şam'ı ele geçirerek 61 yıllık Bass rejimini çökertti.

Esad rejiminin son bulmasıyla ise Türkiye'nin sınır kapılarında hareketlilik başladı.

Yaklaşık 3 milyon Suriyelinin yaşadığı Türkiye'de geri dönüşler başladı.

DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Ülkelerine dönmek isteyen çok sayıda Suriyeli, sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde sıraya giren Suriyeliler, gümrük işlemlerinin tamamlanması sonrası ülkelerine giriş yaptı.

Ülkelerine dönen Suriyelilerin arabalarıyla gitmesi de dikkatlerden kaçmadı.

VERGİDEN MUAF ARAÇLARLA DÖNÜYORLAR İDDİASI

Bir diğer taraftan Suriyelilerin araçlarıyla Türkiye'yi terk etmesi sonrası sosyal medyada bazı iddialar ortaya atıldı.

Ortaya atılan iddialardan biri de "Suriyeliler ÖTV, MTV ödemeden vergiden muaf aldıkları araçlarla geri dönüyorlar" oldu.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Ancak ortaya atılan iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

Yapılan açıklamada, Suriyelilerin sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu ÖTV, MTV, muayene ücreti vb. resmi ücreti ödemekle yükümlü bulundukları belirtildi.

Açıklamanın devamında ise, "Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.