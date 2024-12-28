Suriyeliler Türkiye'den ayrılıyor! Cilvegözü'nden ülkelerine dönüyorlar

DHA

Rejim karşıtlarının Esad rejimini yıkmasıyla birlikte, Türkiye'den Suriye'ye geri görüş sürüyor.

Geri dönenler yaşadıkları misafirlikten dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyor.

Suriye’de, muhaliflerin ülkeyi kontrol altına almasının ardından Türkiye’de bulunan Suriyelilerin ülkelerine gidişleri, her geçen gün daha da artarak devam ediyor.

Türkiye-Suriye sınırında bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı çok yoğun.

Eşyalarını alıp aileleriyle sabahın erken saatlerinde geldikleri Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yapanlar arasında, babasına çiçek götüren çocuklar, eğitimini yarıda bırakarak giden gençler ve ülkelerine özlem duyan Suriyeliler yer alıyor.

JANDARMA KİMLİK KONTROLÜ YAPIYOR

Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda, jandarma ekipleri kimliği olanların kontrolünü yaparken, kimliğini kaybedenlerin ise parmak izi okutma cihazıyla gerekli kontrolleri tamamlandı.

Ayrıca Göç İdaresi ekipleri de Suriyelilerin eşyalarının taşınmasına yardımcı oluyor. Bölgede Kızılay ve STK'lar da Suriyelilerin ülkelerine geçişine destek veriyor.

ÇOCUKLARA TÜRK BAYRAĞI HEDİYESİ

Kapıda görev yapan jandarma ekipleri de çocuklara Türk bayrağı ve trafik eğitimi kitabı hediye etti.

‘TÜRKİYE'DEN AYRILDIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM’

Suriye’ye, İdlib kentindeki yakınlarının yanına gideceğini söyleyen Mustafa Mali (13), “Çok mutluyum, ülkeme gitmeyi çok istedim. İdlib’de yaşayan yakınlarımız var. Türkiye’den ayrıldığım için üzgünüm. 7 yıllık arkadaşlarım var. Onlardan ayrıldım, üzgünüm.” dedi.

ÜLKESİNE VE BABASINA KAVUŞACAĞI İÇİN MUTLU

Babasının rejimin baskılarından dolayı Almanya’ya gittiğini Suriye'nin özgürleşmesinin ardından dönüş yaptığını anlatan Abdullah El Muta (10) ise ülkesine ve babasına kavuşacağı için mutlu olduğu belirterek, "Babama çiçek götürüyorum. Çok mutluyum." diye konuştu.

"TÜRKİYE’DE BİZE ÇOK İYİ DAVRANDINIZ"

Suriye’ye ailesiyle giden Bilal Şeleş ise 5,5 yıldır Türkiye’de olduğunu ve market işlettiğini söyleyerek, “Ailemle Şam’a gidiyoruz. Ben Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederim. Allah sizleri korusun. Sizler Türkiye’de bize çok iyi davrandınız. İnşallah Suriye daha iyi olacak. Türkiye-Suriye kardeştir.” dedi.

"GEZMEK İÇİN DÖNECEĞİZ"

Zeynep Rukiye (10) ise Türkiye’yi çok sevdiğini söyleyerek gezmek için tekrar dönmek istediğini söyledi.