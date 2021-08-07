Antalya'da orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak amacıyla 40 Suriyeli, gönüllü olarak görev aldı.

Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'ye sığınan; ardından da ülkelerine geri dönen Suriyeliler, orman yangınlarıyla mücadele için Antalya'ya gönüllü olarak geldi.

40 Suriyeli, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak görev aldı.

"TÜRK HALKINA VE TÜRK HÜKÜMETİNE..."

Fırat Derneği'nden yapılan açıklamada, "Türk halkına ve Türk hükümetine üzerimizde olan iyilik borcunun bir kısmını geri ödemek adına Fırat Derneği'ne ait Suriye Arama Kurtarma Antalya'da çıkan yangınlara müdahale etmek ve soğutma çalışmalarını yapmak için Suriye'den Türkiye'ye 40 gönüllü geçiş yaptı." denildi.

Suriyeliler, yangınlarla mücadele için Türkiye'ye geldi VİDEO