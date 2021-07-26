Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyeliler, bayram bitimiyle birlikte Türkiye'ye geri dönmek için yola çıktı.

Kurban Bayramı için 6- 18 Temmuz tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyeliler, geri dönüşe geçti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısından Suriye'ye giden 23 bin kişi, gerçekleştirilen kontrollerin ardından Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

Suriye'den Türkiye'ye geçiş işlemleri; geçici koruma kimlik belgesi, kayıt belgesi ve parmak izi sistemiyle kimlik doğrulama işlemleri ile sağlanıyor.

Türk askerinin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı ile barış, huzur ve güvenlik ortamını sağlandığı bölgelere giden Suriyeliler, bayramı ülkelerinde geçirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

Suriye'ye girişleri sonrasında kendilerini bekleyen araçlarla ikamet ettikleri adreslere gidenler, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Türkiye'ye geri dönebilecek.

Belirtilen süreler içerisinde dönüş yapmayanlar ‘gönüllü geri dönüş’ kapsamında değerlendirilerek, geçici koruma kayıtları sonlandırılacak.

Suriyelilerin bayram sonrası Türkiye dönüşleri başladı ViDEO



























