Suriyelilerin dönüşü sonrası kira fiyatlarında değişim

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Suriye'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan tarihi anlarda muhalifler başarılı ilerleyişi ile son olarak Şam'ı da ele geçirerek Esad rejimini devirdi.

Yaşanan gelişmeler sonrası Esad Rusya'ya sığındı.

Bu gelişmeleri sevinçle karşılayan Suriyeli göçmenler ise ülkelerine dönüş hazılıklarını sürdürüyor.

Ülkemizde yaşayan Suriyelilerin dönüşü sonrası emlak sektöründe de hareketlilik yaşanıyor...

Konuya ilişkin bilgiler Türkiye Gazetesi'nde yer aldı.

KİRA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde deprem sonrası artan nüfusla birlikte tavan yapan kira fiyatları, Suriyelilerin ülkesine dönüşüyle birlikte düşüşe geçti.

Kira fiyatlarındaki değişim sonrası bir açıklama da emlakçı Yakup Göksu'dan geldi.

Göksu, Suriye’deki savaş öncesi kira fiyatlarının 14 bin TL olduğunu belirtirken savaş sonrasında bu fiyatların 11 bin TL’ye kadar düştüğünü ifade ederek şu sözleri sarf etti:

Bundan birkaç ay önce kira fiyatları 13 -14 bin TL iken şimdi 11 -12 bin TL aralığında. Suriyelilerin ülkelerine dönmesi piyasada fiyatların düşmesini sağladı. Biz emlakçı olarak bu durumdan memnunuz. Kiralık evlerde oturan vatandaşlarımız için avantaj oldu. Bizim olan kiralık dairelerimizde ve yetkili olduğumuz evlerdeki Suriyeliler, arayarak birkaç ay içinde evi boşaltacaklarını haber verdiler. Bazı Suriyeliler ise ülkelerine dönmeyip sözleşmelerini uzatıyorlar.



Piyasada evler çok ama alıcı bulamadıkları için durgun ilerliyor. Suriyelilerden dairelerini 100 - 200 bin lira daha ucuza satarak ülkelerine dönenler var. Piyasada genel olarak oynama ve düşüş oldu. Adalarda, parsellerde ve gayrimenkullerde ortalama 200 bin TL düşüşler oldu.

İLERLEYEN DÖNEMLERDE KİRA FİYATLARINDA DEĞİŞİM

Ayrıca, beş ay sonra ülkesine döneceğini söyleyen Suriyeli Halil Salam ise şu ifadelerde bulundu: