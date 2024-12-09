Özel Haber

Suriye'de tarihi değişim yaşanıyor.

Bu açıdan 8 Aralık 2024, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşü olarak tarihe geçti.

Bununla birlikte Türkiye'deki milyonlarca Suriyelinin vatanlarına dönmesi bekleniyor.

Geri sönüşler kısmen başlarken Türkiye sanayisinde önemli bir yeri olan Suriyeli işçilerin ülkelerine geri dönmesinin etkileri de merak konusu.

Sanayide yaşanması muhtemel istihdam açığını, çok sayıda Suriyeli göçmene ev sahipliği yapan Gaziantep iş dünyasından iki isme sorduk.

"BAYRAM MUTLULUĞU YAŞIYORUZ"

Bu isimlerden biri Türkiye'de yüzlerce Suriyeli ve Türke istihdam sağlayan Muhammet Ganim.

Ganim'in, Suriyeli bir iş insanı olarak konuya ilişkin değerlendirmeleri dikkat çekici.

Suriye'de yaşanan değişimden duydukları memnuniyeti dile getiren Ganim, Türkiye'deki Suriyelilerin bir bayram havasında yaşadıklarını dile getirirken "Hayatımda hissetmediğim bir duygu. Herkes çok mutlu. Böyle bir sevinç böyle bir mutluluk… Ağlıyor insanlar bayram gibi bir mutluluk… Güzel günler bekliyor bizi inşallah." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞANLARIMIN YÜZDE 10'U İŞE GELMEDİ"

Gelişmelerin sanayiye etkisi konusunda ise Ganim, kısmi olsa da Türkiye'deki işletmeleri zor günlerin beklediğini belirtiyor.

Çalışanlarının yüzde 10'luk kısmının geri dönüş hazırlığı yaptıkları için işe gelmediğini söyleyen Ganim şu ifadeleri kullandı:

"Bizim burada çalışanlarımızın yüzde 10’luk dilimi bugün işe gelmedi. Eşyasını toplayanlar var. Yavaş yavaş gitmeler başladı. Bizim işimiz işçi ile alakalı onlar neredeyse bizim de orada olmamız lazım.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA İŞÇİ SORUNUNU DAHA DERİNDEN YAŞAYACAĞIZ"

Geçmiş yıllarda da yaşamıştık işçi azalmasını. Şimdi biraz daha çok yaşayacağız. İşletmemiz için zor olacak. Yani önümüzdeki aylarda Halep’e bir geçiş olur. Yerlisi yabancısı… Belki bizim Türk kardeşlerimiz de gidecek ister istemez.

"HALEP ARTIK TÜRKİYE'NİN BİR PARÇASI"

Halep'in Türkiye ile bağına değinen Ganim sözlerine şöyle devam etti:

"Halep Türkiye’nin yanıbaşında, buradan 50 kilometre uzaklıkta. Artık başka bir ülke sayılmıyor Halep buranın bir parçası oldu. Herkesin dostu, çevresi var... Dilini öğrendi herkes… Yani Halep Türkiye için güzel bir yer olacak."

"GAZİANTEP'TE İŞLETMELER BİZRAZ ZARARA UĞRAYACAK"

Dönüşün bir anda olmayacağına, insanların burda bağları olduğuna dikkat çeken Ganim,"Aynı zamanda Antep’te işletmeler biraz zarara uğrayacak. Önümüzdeki aylarda herkesin fabrikasında biraz düşüş olacak.

Biz toplantı yaptık sabah. Bir anda gitme olmaz. Herkesin burada evi var, işi var, çevresi var. Bunlardan maddi imkanı olmayanlar var." dedi.

"TÜRK HALKINA GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Türkiye'nin Suriyelilere 13 yıllık ev sahipliğine de dikkat çeken Ganim, tüm Suriyeliler adına Türkiye'ye teşekkür ederken şu ifadelerle sözlerine son verdi:

"Bütün Türk milletine gönülden teşekkür ederiz. Geçen bir toplantı olmuştu orada 'Cumhurbaşkanımız Suriyelileri misafir olarak aldı misafir olarak da zamanı geldiğinde giderken de güzel bir şekilde uğurlaması lazım' demiştim.



Geçtiğimiz günlerde olumsuz olaylar olmuştu ama güzel bir şekilde uğurlayacaksınız bizi biliyorum. Sizi de Halep’e bekleriz. Halep’le bizim Antep yakın zaten karıştırıyorum hep. Türk milletine, Türk halkına, Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederim.



Hükümet de bizim yüzümüzden çok zor günler yaşadı, zorluklar çekti ama güzel gönleri gördük inşallah hep birlikte. Daha güzel günler bekliyoruz inşallah."

"GAZİANTEP VE ÇEVRE İLLERİN TİCARETİ AÇISINDAN OLUMLU BİR GELİŞME"

Ensonhaber'e konuşan bir diğer isim ise Gaziantepli iş insanı, ASRİAD Gaziantep Şube Başkanı Suat Bozkurt oldu.

Suriye'deki gelişmelerin bölge şehirlerinin ticaretine etkileri açısından konuya yaklaşan Bozkurt, Irak'tan sonra Suriye ile de ticarette bir yükseliş beklediğini ifade etti.

"Yaşananlar çok daha yeni gelişmeler" diyen Bozkurt, "Buna iki türlü bakmak lazım: Gaziantep sanayisi, ticareti ve Suriyeliler açısından… Bu üniter yapı orada oluşursa Gaziantep ve çevre illerin ticareti açısından olumlu bir gelişme olur.

"SURİYE TİCARETİ BİZE AÇILMIŞ OLUR"

Nihayetinde biz ihracatımızın büyük bir bölümünü Kuzey Irak’a yapıyoruz. Bu bize Suriye’nin açılması demektir. Ama misal Gaziantep çok pahalı bir şehir haline geldi enflasyondan dolayı. Son olaylardan sonra da iş yapan paralı Suriyeliler zaten Mısır’a Tunus’a Fas’a gittiler. Burada daha orta kesim kaldı." dedi.

"KİRA VE KONUT FİYATLARI DÜŞECEK"

Şehirdeki Suriyelilerin ülkelerine dönmesi ihtimalinde kira ve konut fiyatlarında düşüş yaşanacağı beklentisini dile getiren Bozkurt şu ifadeleri kullandı: