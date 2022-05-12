Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor

Kilis, Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep'ten ülkelerine geri dönüşlerini sürdüren Suriyeliler, Türkiye’ye teşekkür ederek sınırın ötesindeki ailelerine kavuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde, AFAD ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda altyapının güçlendirilmesi, başta eğitim, sağlık olmak üzere sürdürülebilir kamu hizmetlerinin sağlanması, gönüllü geri dönüşler için bölgeyi cazip hale getirdi.

Bölgedeki hasarlı hastaneler ve okullar onarılarak yeni okul ve hastanelerle birlikte hizmete açıldı. Adalet hizmetleri, kolluk hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, gençlik ve spor merkezleriyle bölgede yaşam olağan bir seyre kavuşturuldu.

Bu çalışmalar sonucunda Suriyelilerin geri dönüşlerinde ciddi oranda artış sağlandı. Fırat Kalkanı Harekatı başladığı günden bu yana 498 bin 593 Suriyeli ülkesine gönüllü geri dönüş yaptı.

TSK'nın bölgedeki varlığı huzur ve güven ortamı sağlıyor

TSK'nın bölgedeki varlığı Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerini teşvik ettiği gibi aynı zamanda bölgeden olası bir göç hareketinin önlenmesinde önemli bir işlev görüyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Suriyeli grupların ülkelerine dönüş süreci görüntülendi.

Gönüllü geri dönüşler kapsamında farklı illerde yaşayan Suriyeliler, Kilis Öncüpınar, Akçakale ve Karkamış gümrük kapılarındaki Göç İdaresi Müdürlüğü Gönüllü Geri Dönüş Merkezine gelerek Gönüllü Geri Dönüş İstek Formunu doldurdu.

Güvenli bölgelerdeki akrabaları karşıladı

Yapılan işlemlerin ardından terörden arındırılarak güvenli hale getirilen Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere minibüslerle giden Suriyelileri, güvenli bölgelerdeki akrabaları karşıladı.

Güvenliği sağlanan bölgelerde yapılan insani yardımlar ve kalkınma yardımlarıyla gelecek dönemde gönüllü geri dönüş sayılarının daha da artması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak plan ve projelerin çalışmaları da yürütülüyor.

Türkiye'ye teşekkür

AA'nın aktardığına göre Kilis'ten ülkesine dönen Suriyeli öğretmen Muhammed El Abdullah, Suriye'deki ailesinin yanına gideceğini söyledi.

Mesleğini ülkesinde sürdüreceğini belirten Abdullah, "Kendi vatanımın çocuklarını eğitmek istiyorum çünkü savaştan dolayı çok geride kaldık. Çok şükür artık güvenli yerler var, ben de öğretmenliğe devam etmek istiyorum. Türkiye'den çok memnun kaldım. Ailemi de buraya getirme imkanım da vardı ama ben kendi vatanıma geri dönmek istiyorum." diye konuştu.

Cemal Ahmet de Türkiye'de tekstil işi yaptıklarını ancak Suriye'ye dönmek istediğini, Suriye'de arazileri olduğunu ve kendi işlerini kurup geçimini sağlamak istediğini aktardı.

"Kendi isteğimle ülkeme ve aileme dönüyorum"

Şanlıurfa'dan ülkesine dönen Abdurrezzak Daga da ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür eden Daga, "Suriye'deki savaş nedeniyle yaklaşık 2,5 yıl önce ülkemi terk ettim. Türkiye'ye geldim sığındım, burada yaşıyorum. Türkiye bize sahip çıktı, burada çalıştık. Şimdi Barış Pınarı Harekatı ile yaşadığımız Tel Abyad emniyete alındı, ailem de orada, şimdi kendi isteğimle ülkeme ve aileme dönüyorum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum, Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.