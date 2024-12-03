Suriyelilerin Halep'e dönüşü başladı

DHA

Suriye’de muhalif grupların başlattığı operasyonun ardından Halep’in kontrol altına alınması, bölgede tersine göç dalgasını tetikledi.

Hatay ve çevresinde yaşayan çok sayıda Suriyeli, sabahın erken saatlerinden itibaren Reyhanlı’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. Yanlarında getirdikleri eşyalarla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerini tamamladıktan sonra doğdukları ve büyüdükleri şehirlere ya da köylere dönmeye başladı.

"AİLEMİ ÇOK ÖZLEDİM"

Türkiye’de üç yıldır yaşayan Ayşe Hamsin, çocuğuyla birlikte Suriye’ye dönüş yolunda duygularını şöyle dile getirdi:

Halep’in kontrol altına alınmasıyla geri dönmeye karar verdim. Ailemi çok özledim; burada kimsem yoktu, sadece telefonla görüşebiliyorduk.

"YURDUMA YENİDEN KAVUŞACAĞIM"

Beş yıl önce savaşın dehşetinden kaçarak Türkiye’ye sığınan Hüseyin El Muhammed ise topraklarına dönerken umut dolu ifadeler kullandı:

Rejimin çekilmesiyle artık evime dönüyorum. Yıllardır uzak kaldığım yurduma yeniden kavuşacağım.

Bölgedeki göç hareketliliği, yıllar süren çatışmaların ardından insanların vatanlarına duyduğu hasreti ve yeniden başlayan bir yaşamın heyecanını gözler önüne seriyor.