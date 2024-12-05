İHA

Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaş yeniden alevlendi...

Suriye'de Esad rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan, Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Halep ve İdlib'te kontrolü sağladı.

Özellikle muhaliflerin Halep'i rejim güçlerinden alması ve ilerleyişine hızla devam etmesi sonrası Türkiye'de yaşayan Suriyelileri de memlekete dönüş heyecanı sardı.

Türkiye'deki birçok Suriyeli aile, dönüş için hazırlıklarını tamamladı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİP, YOLA KOYULUYORLAR

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de yaşanan Halepliler, alabildikleri eşyalarıyla Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek yaptıkları resmi işlemlerin ardından kesin dönüş yapıyor.

Uzun yıllardır memleket hasreti çeken Suriyeliler, Türkiye'ye teşekkür ederek ve el sallayarak Halep'e doğru hareket ediyor.

"ESAD KAÇTI. ANNEM, ÇOCUKLARIM HALEP'TE"

Yaşanan savaşın ardından Türkiye'ye gelen ve yıllardır Gaziantep'te yaşayan Zekeriya Muhammed El Hakim, "Ben yıllardır Gaziantep'te inşaat işlerinde çalışıyorum. Türkiye iyi ve çok güzel ama artık Halep daha huzurlu. Orada ailemiz var, işimiz var, evimiz var. Esad orayı terk etti, şimdi orada muhalifler var. O yüzden biz de Halep'e dönüyoruz. Çok şükür" derken kardeşi Mecit Muhammed El Hakim ise "Halep bizim memleketimiz, oraya gidiyoruz. Savaş bitti, Esad kaçtı, muhalifler Halep'te. Ailemiz orada, annem orada, çocuklarım orada, her şeyimiz orada. Gaziantep'te inşaatta sıva işi yapıyordum ama savaş bittiği için gidiyorum" ifadelerini kullandı.

"11 YILDIR SIKINTI YAŞAMADIK, TÜRKİYE'YE BİZİ İYİ AĞIRLADIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını söyleyen ve son gelişmelerin ardından memleketleri Halep'e dönmeye karar verdiklerini belirten Hüseyin Abdo da, "Yaklaşık 11 yıldır Türkiye'deyiz. Suriye'deki savaş ortamı ve güvensizlik nedeniyle Türkiye'ye gelmiştik. Burada 11 yıldır hiçbir sıkıntı yaşamadık. Günlerimiz iyi veya kötü geçti ama Türkiye'den çok memnun kaldık.

Halep Esad'ın elinden alındı, orası yavaş yavaş düzeliyor. Bu nedenle çok mutluyuz. Bugün ablam eşinin yanına dönüyor. Ben de yakın zamanda döneceğim. Akrabalarımızdan 4 aile döndü Suriye'ye. Türkiye'ye bizi iyi ağırladığı için çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.