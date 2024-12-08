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Haber Merkezi

Beşar Esad rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve diğer rejim karşıtı gruplar, Suriye'deki stratejik öneme sahip Humus ilinde önemli bir zafer kazandıktan sonra Şam'a girmeyi başardı.

Esad ordusunu hezimete uğratan muhalif gruplar, Şam'ın kontrolünü geçirdi. Esad rejiminin ordusu ise rejimin düştüğünü resmi olarak kabul etti.

MUHALİFLER ŞAM'DA KUTLAMALAR YAPIYOR

Beşar Esad'ın ülkesini terk etmesinin ardından Suriyeliler ve muhalif gruplar, Şam'da kutlamalar yapmaya başladı.

ESAD HEYKELİNİ DEVİRDİLER, ÜZERİNDE EĞLENDİLER

Devlet televizyonunda da rejimin düştüğünün kesin olarak duyulmasının ardından sokağa çıkan halk, birçok yerde bulunan Esed heykellerini devirdi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Suriye'de Esed heykelini deviren halk, heykelin üzerinde eğlendiği anları kayda aldı