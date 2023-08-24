Suriyeliyim diyerek video çeken şahsın yalanı ortaya çıktı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada "Türkler gelip lokantamda çalışmak için iş istiyor" diye video çeken kişinin Suriye vatandaşı değil Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.

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Dezenformasyon ile mücadele sürecinde, yenilikler ve düzenlemeler art arda geliyor.

İletişim araçlarının kontrol edilemez şekilde işlenmesine karşı İletişim Başkanlığı öncülüğünde yoğun bir mücadele veriliyor.

Türkiye'de yaşayan Suriyeli bir esnafa ait olduğu iddia edilen video sosyal medyada dolaşıma girdi.

"Türkler gelip lokantamda çalışmak için iş istiyor"

Videoda şahıs, "Türkler gelip lokantamda çalışmak için iş istiyor. Ben de onlara diyorum ki ben yabancı çalıştırmıyorum" sözlerini kullandı.

Kısa sürede sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonla ilgili İletişim Başkanlığı harekete geçti.

İddialar yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yayınlanan açıklamada videodaki kişinin Suriye vatandaşı değil Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

"Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: