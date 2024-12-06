Suriye rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan, Halep ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı muhalifler, Şam'a yaklaştı.
Muhaliflerin Humus'u ele geçirmesinin ardından yeni hedefleri Şam olurken, kent merkezinde patlama meydana geldi.
Patlamanın muhaliflerin 'Buluşma Yeri' dediği Emevi Meydanı'nda gerçekleştiği öğrenildi.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİFLEŞTİRİLDİ
Yerel kaynaklar, Suriye hava savunma sistemlerinin Şam şemalarında drone görülmesinin ardından aktifleştirildiğini, patlama seslerinin bundan dolayı meydana geldiğini açıkladı.
Patlamanın ardından Ürdün, Suriye ile sınırlarını kapattı.
NASİB SINIR KAPISI'NIN KONTROLÜ MUHALİFLERE GEÇTİ
Muhalifler, rejim güçleriyle çatışarak Suriye-Ürdün sınırını ele geçirmeye çalışıyor.
Çatışmaların ardından, Suriye ile Ürdün arasındaki Nasib Sınır Kapısı muhaliflerin kontrolüne geçti.
SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.
Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.
Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.
Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.
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