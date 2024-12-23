Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla birlikte yeni bir hayat başladı.
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriye halkı yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da normal hayata dönülmeye başlandı.
Hal böyle olunca Esad rejiminden kurtulan Suriyeliler, yılbaşı için hazırlığa başladı.
Şam sokaklarında yılbaşı süslemelerinin yapıldığı görüldü.
BU YILBAŞI SURİYELİLER İÇİN AYRI BİR ANLAM TAŞIYOR
Kutlamalar kapsamında şehirlerdeki caddeler ve meydanlar ışıklarla donatılırken, Noel ağaçları rengarenk süslerle aydınlatıldı.
Diğer yandan kutlamaların başladığı bölgelerde bando takımları sokaklara çıkarak keyifli melodiler eşliğinde halkı selamladı.
HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ, NOEL PAZARLARI...
Havai fişek gösterileri ise kutlamalara renk katarken, izleyenlerin yüzünde mutluluk dolu anlar yaşandı.
Yaklaşık 1 ay önce yoğun çatışmaların yaşandığı noktalar ise yerini Noel pazarlarına bıraktı.
YÜZLER GÜLÜYOR
Pazarlar kurulunca Şamlılar da yeni yıl coşkusunu burada kutlamaya başladı.
Bir yandan Şam'da şenlik havası hissedilirken diğer yandan insanların yüzlerinin güldüğü görüldü.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış