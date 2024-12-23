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Suriye’nin başkenti Şam’da yılbaşı kutlamaları başladı

Suriye’nin başkenti Şam’da yılbaşı kutlamaları başladı Esad rejiminin yıkılmasının ardından günlerdir kutlamaların devam ettiği Şam'da Noel ve yeni yıl pazarı kuruldu. İki haftadan kısa süre önce çatışmalara sahne olan meydanlar ışıklandırıldı.