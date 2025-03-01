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AA & Ensonhaber

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulundu.

İlk olarak Şam Valiliği'nde Şam Valisi Mahir Mervan ile bir araya gelen heyet, görüşmenin ardından Emevi Camii'ne geçti.

GAZİANTEP'TE ÜRETİLEN HALILAR SERİLDİ

Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Emevi Camii'nin içerisindeki bir bölüme Gaziantep'te üretilen halılardan serdi.

Türk heyeti camide cuma namazını da kıldı.

Cami dışında toplanan yüzlerce kişi, Türk heyetine sevgi gösterisinde bulundu.

Şam'ı ziyaret eden heyette Bilal Erdoğan ile AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yer aldı.