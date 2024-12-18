Suriye'nin devrik lideri Esad'ın yeni fotoğrafları

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Suriye'de 27 Kasım'da yeni bir süreç başladı...

Tüm dünya Kasım ve Aralık ayında Suriye'de yaşanan tarihi gelişmelere şahitlik etti.

Muhalifler kademe kademe Suriye'de kontrolü ele alarak, 61 yıllık Baas rejimine de son verdi.

ESAD, RUSYA'YA KAÇTI: GERİDE ÖZEL FOTOĞRAFLARI KALDI

Baas rejiminin sona ermesinin ardından Esad, ailesini de yanına alarak Rus İstihbaratı'nın organizasyonu sonucu, Rusya'ya sığınmacı olarak kaçtı.

Yanına milyon dolarlar alan Esad'ın Rusya'ya kaçmasını ise bizzat Putin onayladı.

Rusya'ya kaçan Esad ve ailesi, geride birbirinden özel fotoğraflar ve lüks araçlar bıraktı.

Suriye'de halk yıllarca zulüm görürken, Esad Ailesi'nin ise gittikçe zenginleştiği bu köşk ve saraylar ile ortaya konuldu.

YARI ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Lüks içinde yaşadıkları köşk ve saraylarda, aileye ait özel fotoğraflar çıktı.

Muhaliflerin girdiği birçok Baas sarayında özellikle Esad'a ait birçok fotoğraf ele geçirildi.

Geçtiğimiz hafta tek tek sergilenen bu karelere, bugün yenileri de eklendi.

Fotoğrafların çoğunda Esad'ın mayolu ve yarı çıplak olması dikkat çekti.

Söz konusu fotoğraflar, sosyal medyada da gündem oldu.