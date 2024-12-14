Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Haber Merkezi

Yıllardır kanlı bir rejimin gölgesi altında insalık dışı zulmlere uğrayan Suriye halkının devrimi, tüm dünyanın gündemine oturdu.

27 Kasım'da İdlib'te başlayan yürüyüşler Şam'da tarihi bir zaferle 61 yıllık Baas rejiminin sonunu getirdi.

Tüm dünya bu özgürlük savaşına şahitlik ederken eli kanlı lider Beşar Esad, yaşattığı katliamla yüzleşmekten korkarak ülkesinden çaldığı 135 milyar dolar ile Rusya'ya kaçtı.

HER ŞEYİNDEN VAZGEÇTİ

Arkasına bile bakmadan kaçan Esad'ın geride bıraktığı lüks arabalar, saraylar ve beraberinde götüremediği her şey halk ve muhalif askerler tarafından talan edildi.

YARI ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI BULUNDU

Bu süreçte devrik liderin evinde birçok fotoğraf ele geçirildi.

Çoğu fotoğrafta yarı çıplak ve mayo ile poz veren Esad'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

YENİ FOTOĞRAFLARI ELE GEÇİRİLDİ

Muhaliflerin delil toplama süreci sürerken devrik liderin sarayında yeni fotoğraflar ele geçirildi.

Ortaya çıkan fotoğrafta Esad'ın su altında slip mayo ile poz verdiği görüldü.

ESAD'LA DALGA GEÇTİLER

Fotoğrafların ortaya çıkmasıyla Suriye'de muhalif bir grup, Esad ile dalga geçti.

Bir araya gelen isyancılar, pantolon üzerine beyaz slip iç çamaşırları giyerek Esad'ın pozlarını taklit etti.