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    Suriye'nin İdlib kentinde Türk-Rus Kara Devriyesi yapıldı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
    • AA
    • 07.07.2020 - 22:06
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    Suriye'nin İdlib kentinde Türk-Rus Kara Devriyesi yapıldı

    MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

    Suriye'nin İdlib kentinde Türk-Rus Kara Devriyesi yapıldı #1

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