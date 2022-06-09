Petrol
123.09
-0.40%
Euro
18.5021
0.59%
Dolar
17.2138
0.51%
Altın
1.022
0.16%
Borsa
2562
0.84%
Bitcoin
523.959
0.24%
BTXN Coin
11.18
2.19%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C
    Suriye'nin İdlib şehrinde günlük hayattan görüntüler

    Suriye'nin İdlib şehrinde günlük hayattan görüntüler

    Terörden arındırılan Suriye’nin İdlib şehri, inşa edilen yerleşim yerleri, okullar, pazarlar ve restore edilen yollarla gelişmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 10:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    11 yıldır süren iç savaşta acı çeken Suriye'yi, Türkiye yalnız bırakmadı.

    Bölgeyi Esad'ın zalimliğine bırakmayan Türkiye'nin, yardım eli sonuç vermeye başladı. İnsanların göç ettiği, şehirlerin yerle bir olduğu ülkenin bazı bölgelerinde hayat normale döndü.

    Çok sayıda alanda önemli adımlar atıldı

    Terörden arındırılan Suriye’nin İdlib şehrinde de sosyal, ekonomik, ticari, eğitim ve hizmet sektörü alanlarında önemli adımlar atıldı.

    Şehirde yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yeni yerleşim yerleri ve okullar inşa edildi.

    Yollar yenilendi, yeni iş olanakları sağlandı

    Yeni iş olanakları sağlanması için pazarlar faaliyete geçerken, ulaşımı hızlandırmak amacıyla da yollar yenilendi.

    Bölge sakinleri, yaşanan bu olumlu gelişmelerden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

    İşte İdlib'ten günlük hayata ilişkin görüntüler...

    Terörden arındırılan İdlib gelişiyor

    Suriye nin İdlib şehrinde günlük hayattan görüntüler #1

    Suriye nin İdlib şehrinde günlük hayattan görüntüler #2

    Suriye nin İdlib şehrinde günlük hayattan görüntüler #3

    Suriye nin İdlib şehrinde günlük hayattan görüntüler #4

    Suriye nin İdlib şehrinde günlük hayattan görüntüler #5


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Türk ve Rus sanayiciler birlikte çalışacak
    Gündem

    Türk ve Rus sanayiciler birlikte çalışacak

    Zonguldak’ta otobüsün çarptığı genç kadın öldü
    3. Sayfa

    Zonguldak’ta otobüsün çarptığı genç kadın öldü

    Görüş Bildir