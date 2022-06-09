Suriye'nin İdlib şehrinde günlük hayattan görüntüler

Terörden arındırılan Suriye’nin İdlib şehri, inşa edilen yerleşim yerleri, okullar, pazarlar ve restore edilen yollarla gelişmeye devam ediyor.

11 yıldır süren iç savaşta acı çeken Suriye'yi, Türkiye yalnız bırakmadı.

Bölgeyi Esad'ın zalimliğine bırakmayan Türkiye'nin, yardım eli sonuç vermeye başladı. İnsanların göç ettiği, şehirlerin yerle bir olduğu ülkenin bazı bölgelerinde hayat normale döndü.

Çok sayıda alanda önemli adımlar atıldı

Terörden arındırılan Suriye’nin İdlib şehrinde de sosyal, ekonomik, ticari, eğitim ve hizmet sektörü alanlarında önemli adımlar atıldı.

Şehirde yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yeni yerleşim yerleri ve okullar inşa edildi.

Yollar yenilendi, yeni iş olanakları sağlandı

Yeni iş olanakları sağlanması için pazarlar faaliyete geçerken, ulaşımı hızlandırmak amacıyla da yollar yenilendi.

Bölge sakinleri, yaşanan bu olumlu gelişmelerden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İşte İdlib'ten günlük hayata ilişkin görüntüler...

Terörden arındırılan İdlib gelişiyor