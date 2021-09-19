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    Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

    Saldırı girişiminde bulunduğu tespit edilen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği, MSB tarafından duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 19.09.2021 - 13:10
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    Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

    Türkiye, sınır ötesi operasyonlarda da terörle mücadeledeki kararlılığını sürdürüyor.

    Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki çalışmalar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından titizlikle yürütülüyor.

    Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristler de TSK tarafından tespit edildi.

    10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    MSB tarafından yapılan duyuruda, saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    BAKANLIK DUYURDU

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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