Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist öldürüldü

MSB, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Mehmetçik sınır ötesi operasyonlarına hız verdi.

Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını Pençe-Kilit Operasyonu ile vuran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) son açıklamaya göre bölgede 26 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Irak'taki operasyon devam ederken Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki hedefleri de vurdu.

10 terörist daha etkisiz hale getirildi

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

Twitter hesabından yapılan açıklamada,"Terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz Suriye’de de devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" denildi.