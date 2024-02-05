Terörle mücadele sınır ötesinde devam ediyor...
Bölgede Türkiye'ye gelebilecek tehlikeleri sınırın ötesinde bertaraf etmek için bulunan birliklerimiz, ABD'nin eğitip donattığı teröristlerin sık sık taciz atışları ve sızma girişimlerine maruz kalıyor.
11 terörist öldürüldü
Yine bu girişimlerden birini deneyen PKK'lı hainler adeta duvara çarptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde sızma girişimindeki 11 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
"Misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz"
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristi başarılı şekilde etkisiz hâle getirdi.
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