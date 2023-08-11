Suriye’nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi. 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu...

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ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle amansız mücadelesi sürüyor...

Teröristlerin korkulu rüyası kahraman komandolar, her nerede ne şartta olursa olsun, hainlerin tepesine biniyor.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor

İnlerini girilen PKK'lılar yaşam alanlarıyla birlikte yok ediliyor.

Teröristleri hendeklere gömmeye devam eden Mehmetçik, şehitlerimizin kanını da yerde bırakmıyor.

2 günde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Bu kapsamda Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.

Böylece dün ve bugün Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’nin kuzeyinde toplamda 19 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu.