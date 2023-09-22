Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist öldürüldü Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

ensonhaber.com

Hain terör örgütü PKK'ya yönelik hem sınır içinde hem de sınır ötesinde operasyonlar sürüyor.

Bölücü terör örgütü PKK'ya vurulan darbelere son olarak bir yenisi daha eklendi.

Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan teröristleri tespit etti.

12 teröristin daha üstü çizildi

Yapılan operasyonla 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyona ilişkin duyuru ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Duyuruda tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri karşılığın verildiği aktarıldı.

"PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: