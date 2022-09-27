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    Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 13 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
    • 27.09.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 17:07
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    Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist öldürüldü

    Ülke huzurunu bozmak için hain girişimlerde bulunan teröristler cezasız kalmıyor...

    Sayısı gün geçtikçe azalan teröristler, son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerini hedef aldı.

    13 terörist öldürüldü

    Buna karşılık hemen harekete geçen Mehmetçik, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

    "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok"

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), başarılı operasyonu, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok." sözleriyle duyurdu.

    MSB duyurdu

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

    Suriye nin kuzeyinde 13 terörist öldürüldü #1


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