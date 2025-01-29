Mehmetçik'ten teröristlere bir darbe daha.

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li terörist tespit edildi.

Operasyonun düğmesine basan askerlerimiz, 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

TERÖRİSTLER YOK OLUP GİDİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Duyuru ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

MSB'nin duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

Geçit vermedik, vermeyeceğiz!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!