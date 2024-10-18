Mehmetçik, teröristlerin üzerine kabus gibi çöküyor...

Son olarak askerlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristi tespit etti.

Belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

"TERÖRİST TEMİZLİĞİNE ARA VERMEDEN DEVAM EDİYORUZ"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!