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Terör örgütleriyle mücadelede başarılı operasyonlara imza atılmaya devam ediliyor...

Terörü inlerinde yok eden Mehmetçik son olarak, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Operasyona ilişkin detaylar Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yer aldı.

"4 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

MSB'den yapılan paylaşımda "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor." denilerek şu ifadelere yer verildi:

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!


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Öznur Kaya
Editor