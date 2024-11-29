Haber Merkezi
Terör örgütleriyle mücadelede başarılı operasyonlara imza atılmaya devam ediliyor...
Terörü inlerinde yok eden Mehmetçik son olarak, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Operasyona ilişkin detaylar Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yer aldı.
"4 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
MSB'den yapılan paylaşımda "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor." denilerek şu ifadelere yer verildi:
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!
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