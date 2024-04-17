Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni bir operasyonu açıkladı.
Bu kez hareketliliğin yaşandığı bölge Suriye.
Bölgede yuvalanan teröristler, Türk askerinin hedefi oldu.
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
MSB'den yapılan açıklamada, operasyona ilişkin şöyle denildi:
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."
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