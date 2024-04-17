Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Terörle mücadelenin yoğun bir şekilde yürütüldüğü Fırat Kalkanı bölgesinde, Mehmetçik tarafından tespit edilen 4 PKK'lı terörist öldürüldü.

ensonhaber.com

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni bir operasyonu açıkladı.

Bu kez hareketliliğin yaşandığı bölge Suriye.

Bölgede yuvalanan teröristler, Türk askerinin hedefi oldu.

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada, operasyona ilişkin şöyle denildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."