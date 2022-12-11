Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor...

Bu kapsamda yürütülen operasyonlardan iyi haberler geliyor.

4 terörist daha öldürüldü

Sayısı gün geçtikçe azalan teröristler, son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerini hedef aldı.

Teröristlerin hain girişimlerini cezasız bırakmayan kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) başarılı operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

MSB açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi."