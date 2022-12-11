Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.817
0.04%
BTXN Coin
5.01
0.20%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
    • 11.12.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 15:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

    Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor...

    Bu kapsamda yürütülen operasyonlardan iyi haberler geliyor.

    4 terörist daha öldürüldü

    Sayısı gün geçtikçe azalan teröristler, son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerini hedef aldı.

    Teröristlerin hain girişimlerini cezasız bırakmayan kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

    MSB duyurdu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) başarılı operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

    MSB açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi."

    Suriye nin kuzeyinde 4 terörist öldürüldü #1


    Bikinili pozları ve fiziği olay yarattı
    Medya

    Bikinili pozları ve fiziği olay yarattı

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Luciano Spalletti: Fatih Terim, umarım bir an önce hocalığa geri döner
    Dünyadan futbol

    Luciano Spalletti: Fatih Terim, umarım bir an önce hocalığa geri döner

    Görüş Bildir