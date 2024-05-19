Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Operasyonların yoğun olarak sürdürüldüğü Irak ve Suriye'de yeni bir hareketlilik yaşandı.
Milli Savunma Bakanlığı son operasyonu duyurdu.
5 terörist öldürüldü
Bakanlığın açıklamasına göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok"
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok" denilerek operasyon duyuruldu.
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