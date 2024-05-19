Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

ensonhaber.com

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Operasyonların yoğun olarak sürdürüldüğü Irak ve Suriye'de yeni bir hareketlilik yaşandı.

Milli Savunma Bakanlığı son operasyonu duyurdu.

5 terörist öldürüldü

Bakanlığın açıklamasına göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok" denilerek operasyon duyuruldu.