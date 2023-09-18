Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Kahraman Türk askeri, yapılan operasyonlarla hain teröristlerin kökünü kazıyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarla eli kanlı teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Düzenlenen operasyonlarla köşeye sıkışan örgüt mensupları, kendilerini bekleyen hazin sondan kaçamıyor.

6 terörist öldürüldü

Bu kapsamda yeni operasyonlar gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde 6 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

"Hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!



Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.