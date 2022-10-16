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    Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
    • 16.10.2022 - 13:55
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    Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

    Her geçen gün teröristlerin inlerine kadar giren kahraman Mehmetçik, hainlerin köklerini kazımakta kararlı.

    Bu kapsamda yapılan operasyonlardan bir güzel haber daha geldi.

    Saldırı hazırlığındaki teröristlere karşılık verildi

    Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristlere karşılık verdi.

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

    "6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

    Suriye nin kuzeyinde 6 terörist öldürüldü #1


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