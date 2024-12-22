Teröristlere geçit yok!

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 terörist belirlendi.

Belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

6 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Operasyona ilişkin duyuru, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

MSB'nin duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!