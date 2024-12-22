Haber Merkezi
Teröristlere geçit yok!
Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 terörist belirlendi.
Belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
6 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ
Operasyona ilişkin duyuru, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
MSB'nin duyurusunda şu ifadelere yer verildi:
Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!
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