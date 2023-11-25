Suriye'nin kuzeyinde 649 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son 3 ayda yürütülen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan 1048 kişinin yakalandığı, şüpheliler arasında PKK, FETÖ ve DEAŞ üyelerinin de olduğu bildirildi.

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Terör örgütlerine yönelik amansız mücadele hız kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son 3 ayda yürütülen operasyonlara ilişkin verileri yayınladı.

Yapılan kamuoyu bilgilendirilmesinde 649 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Son 3 ayda 649 teröristin üstü çizildi

Bakanlık yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan 1048 kişinin yakalandığı, şüpheliler arasında PKK, FETÖ ve DEAŞ üyelerinin de olduğu bildirildi.

Ayrıca 53 bin 890 düzensiz göçmenin sınırlardan girişinin engellendiği bilgisi de paylaşıldı.

Orgeneral Bayraktaroğlu bilgi aldı

Öte yandan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da sınır hattındaki görevli askerlerden bilgi aldı.

Bayraktaroğlu, görevli askerlerimize gerekli talimatları verdi.

"Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kendi tecrübelerini personele aktararak alınan tedbirlere yönelik talimatlar verdi"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Fırat Kalkanı Harekâtı (FKH), Zeytin Dalı Harekâtı (ZDH), Barış Pınarı Harekâtı (BPH) ve Bahar Kalkanı Harekâtını (BKH) dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyet ile gerçekleştiren Kahraman Mehmetçik, Suriye harekât alanında görevine başarıyla devam ediyor.



Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekat bölgeleri ile Suriye sınırındaki hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Harekât alanında görevli personel ile görüşen Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kendi tecrübelerini personele aktararak alınan tedbirlere yönelik talimatlar verdi. Mehmetçiklerimiz, 15 Ağustos-23 Kasım 2023 tarihleri arasında Suriye harekât alanındaki üs bölgelerimize saldırı hazırlığı yapan 606’sı PKK/KCK-PYD/YPG mensubu, 43’ü DEAŞ mensubu olmak üzere toplam 649 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

"53 bin 890 düzensiz göçmen engellendi"