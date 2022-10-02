Suriye'nin kuzeyinde 6'sı sözde yönetici 15 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, El Bab ve Cerablus bölgelerinde DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6'sı sözde yönetici 15 teröristin yakalandığını duyurdu.

Yurt içi ve sınır ötesi bölgelerde terörle mücadele sürüyor...

Son olarak Gaziantep'te istihbari çalışmalar neticesinde teröristler kıskıvrak yakalandı.

Canlı bomba ve istihbarat eğitimi verdikleri ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye Görev Gücü El-Bab ve Cerablus Jandarma Danışman Komutanlıkları ihbar üzerine harekete geçti.

Tespit edilen bölgedeki sözde yöneticilerin, DEAŞ ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine yönelik canlı bomba, sabotaj, saldırı, EYP, suikast ve istihbarat eğitimi verdiği belirlendi.

Öte yandan teröristlerin yakın zamanda yasadışı yollardan Türkiye’ye geçiş arayışı içerisinde olduğu bilgisi de elde edildi.

6'sı sözde yönetici

İki bölgede de 29 Eylül 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; 2’si Örgüt Şer-i Emiri, 1’i İstihbarat Sorumlusu, 1’i Zekat Sorumlusu, 2’si Sosyal Medya Sorumlusu ve 5’i Savaşçı olarak faaliyet gösteren 11 DEAŞ ile 4 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 15 terörist gözaltına alındı.

Teröristler, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklandı.

Ele geçirilenler

Güvenlik güçlerinin şüphelilerin ikametlerinde yaptıkları aramada;

1 adet Kaleşnikov P.Tf.

1 adet tabanca

570 adet fişek

1 adet av tüfeği

1 adet dürbün

1 adet çelik yelek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

"Halkımızın huzur ve güvenliği için..."

Paylaşılan bilgilerin ardından bakanlık, "Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edilecek." ifadelerini kullandı.