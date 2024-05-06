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Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirdi.