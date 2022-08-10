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    Sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattına sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
    • 10.08.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 10:47
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    Sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi

    Kahraman Mehmetçik sınırlarımızda teröristlere göz açtırmıyor.

    Suriye sınırını teröristlerden arındırmak için mücadelesini sürdüren kahraman komandolar, sızma girişimlerini geri püskürtüyor.

    Saldırı ve sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi

    Son olarak Mardin hudut hattında saldırı ve sızma girişiminde bulunan teröristler, etkisiz hale getirildi.

    Sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi #1

    "9 terörist"

    Konuya ilişkin olarak açıklama yapan MSB, şu ifadelere yer verdi:

    "Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz!"

    Sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi #2


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