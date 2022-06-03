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    Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

    Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
    • 03.06.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 12:34
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    Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

    Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Suriye’nin kuzeyinde yapılan başarılı operasyonlar ile terör hedefleri art arda imha ediliyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

    “Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam”

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."

    Suriye nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi #1


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