Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor.

Türkiye'ye sınırı olan bölgeleri kontrol altında tutan Mehmetçik, tek bir kuş dahi uçurtmuyor.

Öyle ki teröristlerin saldırı girişimleri de ellerinde patlıyor.

11 terörist öldürüldü

Son olarak iki operasyon daha başarılı bir şekilde noktalandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya darbe: 11 terörist öldürüldü VİDEO



