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    Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya darbe: 11 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
    • 07.05.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 16:38
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    Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya darbe: 11 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor.

    Türkiye'ye sınırı olan bölgeleri kontrol altında tutan Mehmetçik, tek bir kuş dahi uçurtmuyor.

    Öyle ki teröristlerin saldırı girişimleri de ellerinde patlıyor.

    11 terörist öldürüldü

    Son olarak iki operasyon daha başarılı bir şekilde noktalandı.

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya darbe: 11 terörist öldürüldü VİDEO



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