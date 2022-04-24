Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişimi: 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik, Türkiye'yi ve sınırlarını terör belasından kurtarmak için mücadelesini sürdürüyor...

Özellikle Suriye’nin kuzeyine saldırı girişiminde bulunan teröristler, hendeklere gömülüyor…

Kahraman komandoların hedefinde bu kez Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan hain örgütün üyeleri vardı.

7 terörist öldürüldü

Tam tamına 7 PKK/YPG’li terörist, başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirdi.

Operasyona ilişkin görüntüler ise Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.