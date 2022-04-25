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- Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 13 terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 13 terörist öldürüldü
Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 25.04.2022 - 17:20
- Güncelleme : 25.04.2022 - 17:25
Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor…
Hedef yine Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgeleriydi.
Saldırıya geçmek isteyen 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman komandoları tarafından gazaba uğradı.
Başarılı operasyonlar sürecek
Teröristler, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getiriydi.
Milli Savunma Bakanlığı, bölgenin terör örgütü unsurlarından temizlenmesi için mücadelenin sürdüğünü duyurdu.