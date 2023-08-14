Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 3 terörist öldürüldü Güvenlik güçleri, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine yönelik saldırılı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Terörle mücadelesini başarılı şekilde sürdüren güvenlik güçleri hainlere geçit vermiyor.

Bu kez taciz ve saldırı girişimleri cezasız bırakılmadı.

Suriye'nin kuzeyinde barınan hain teröristler, başlarını inlerinden çıkardıkları anda güvenlik güçlerinden kaçamıyor.

Son olarak bölgeye taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan teröristler, kahraman Mehmetçik tarafından engellendi.

3 terörist daha öldürüldü

Operasyonla ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) şu ifadeleri kullandı: