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Terörle mücadelesini başarılı şekilde sürdüren güvenlik güçleri hainlere geçit vermiyor.
Bu kez taciz ve saldırı girişimleri cezasız bırakılmadı.
Suriye'nin kuzeyinde barınan hain teröristler, başlarını inlerinden çıkardıkları anda güvenlik güçlerinden kaçamıyor.
Son olarak bölgeye taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan teröristler, kahraman Mehmetçik tarafından engellendi.
3 terörist daha öldürüldü
Operasyonla ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) şu ifadeleri kullandı:
Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz!
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.