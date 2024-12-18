Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik büyük harekat an meselesi

Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıldır süren Baas rejimi ve Esad Ailesi iktidarı çöktü.

Suriye'deki muhalif grupların ilerleyişi ise devam ediyor.

YENİ SURİYE'DE TERÖRE GEÇİT YOK

Baas rejiminin çökmesinin ardından terör örgütü PKK/YPG de Suriye'de tutunamıyor.

Suriye Milli Ordusu, 'Özgürlük Şafağı Operasyonu' ile terör üssü haline gelen Tel Rıfat'ı işgalden kurtarmıştı.

MÜNBİÇ VE DEYRİZOR DA TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Ardından Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası Münbiç temizlendi.

PKK/YPG zulmüne karşı ilerleyişinin son halkası ise ülkenin doğusundaki Irak sınırında yer alan Deyrizor oldu.

PKK'NIN KÖKÜ KAZINACAK

Şimdi ise Suriye'nin tam anlamıyla toprak bütünlüğünün sağlanabilmesi adına terör örgütünün kökünün kazınması hedefleniyor.

Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye sınırı boyunca yoğun bir mühimmat yığdı.

OPERASYON AN MESELESİ

Yapılan hazırlıkların ardından PKK/YPG'nin elinde bulunan topraklara operasyonun an meselesi olduğu öğrenildi.

TÜRK KOMANDOLARI SAHADA

Suriye Milli Ordusu'nun yanı sıra kahraman Türk komandolarının da Ayn el-Arab (Kobani) yakınlarında yoğunlaştığı da sahadan gelen bilgiler arasında yer aldı.

ABD'DEN YARDIM İSTEDİLER

Bölgede terör örgütünü temizlemek için hazırlıklar sürerken korkuya bürünen örgüt üyeleri ABD'den yardım talep ettiler.

TRUMP'A MEKTUP YAZDI

YPG/PYD’nin Sözde Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed, Pazartesi günü, Donald Trump’a bir mektup yazarak Türkiye’nin askeri bir operasyonunun olası göründüğünü söyledi

"ERDOĞAN'I DURDURUN"

Ahmet, Trump'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sınır ötesine asker göndermemesi için baskı yapmasını istedi.

FİDAN NET İFADELER KULLANMIŞTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, yeni Suriye yönetiminin PKK-YPG'yi istemeyeceğini ve ülkenin bütünlüğünü sağlamaya çalışacağını söylemişti.

Fidan, Türkiye'nin YPG'nin ortadan kaldırılması için kararlı olduğunu belirtirken, "YPG'nin ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz. Ya kendi kendilerine feshederler ya da feshedilirler." demişti.

"YPG'NİN ARAPLARA VE KÜRTLERE YAPTIĞI ORTADA"

Fidan, örgütün kendisini fesih etmesini isterken, şu görüşleri paylaştı:

Şimdi burada belirli parametreler var. Biz her ne kadar imkan ve kabiliyetlerimiz olsa da Suriye'deki kardeşlerimizin kendi toprak bütünlüğü sağlamak için atacağı adımları, bu tehditi bertaraf etmesi için atacağı adımları, tehdidi elimine etmesini bekleyeceğiz. YPG elimine edilirken, bölgenin kadim şehirlerinde yaşayan, kadim Kürtlere, orada yaşayanlara bir zarar gelmemesi lazım. Çünkü YPG'nin Araplara yaptığı Kürtlere yaptığı, her zaman için ortada.

"SURİYE'DE ARTIK YENİ BİR HÜKÜMET VAR"