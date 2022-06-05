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    Suriye'nin kuzeyinde, 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
    • 05.06.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 10:49
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    Suriye'nin kuzeyinde, 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele aralıksız devam ediyor...

    Yapılan operasyonlar ile teröre art arda darbe vurulurken, teröristlere kaçacak alan bırakılmıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK/YPG'li teröristlerin öldürüldüğünü açıkladı.

    Açıklamada teröristlerin Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgeslerinde taci ateşi açtıkları belirtildi.

    'Taciz ve saldırı girişimlerine misliye karşılık!'

    MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    MSB:

    "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

    Suriye'nin kuzeyinde, 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

    Suriye nin kuzeyinde, 16 PKK/YPG li terörist etkisiz hale getirildi #1


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